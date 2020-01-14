«Барселона» впервые за 17 лет уволила главного тренера по ходу сезона

Сегодня, 14 января, испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о прекращении трудового договора с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде. Его сменил бывший главный тренер «Бетиса» Кике Сетьен.

Впервые с 2003 года «Барселона» уволила главного тренера по ходу сезона. Тогда каталонцы, отставая на 20 очков от первого места, отправили в отставку голландского специалиста Луи ван Гала, а ему на смену пришёл серб Радомир Антич. Сезон-2002/2003 сине-гранатовые завершили на шестом месте с отставанием в 22 очка.

В этом сезоне «Барселона» с 40 очками в 19 турах занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1/8 плей-офф Лиги чемпионов каталонцы встретятся с итальянским «Наполи».