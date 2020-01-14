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Защитник «Ромы» Спинаццола может стать частью сделки по игроку «Интера» Политано

Защитник «Ромы» Спинаццола может стать частью сделки по игроку «Интера» Политано
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» может предложить «Роме» полузащитника Маттео Политано в обмен на крайнего защитника Леонардо Спинаццолу, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Травма полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло, выбывшего до конца сезона, изменила планы клуба на зимнее трансферное окно. Теперь римляне изучают варианты усиления в линии полузащиты. В последние 24 часа «Интер» и «Рома» установили контакты по поводу обмена Политано-Спинаццола, которые, возможно, уже завтра могут завершиться положительным решением по сделке. Этому может поспособствовать тот факт, что агенты игроков представляют одно агенство, а Политано является воспитанником «Ромы», с которой он выигрывал молодёжное первенство Италии.

26-летний итальянский защитник Спинаццола, перешедший из «Ювентуса» летом 2019 года за € 29,5 млн, в этом сезоне провёл 16 матчей в составе «Ромы» в этом сезоне, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей.

Политано, оцениваемый по версии Transfermarkt.de в € 28 млн, принял участие в 15 играх за «Интер», в 13 из которых выходя на замену. Результативными действиями не отметился.

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