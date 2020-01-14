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«Ливерпуль» отказался отдать Шакири в аренду в «Рому»

«Ливерпуль» отказался отдать Шакири в аренду в «Рому»
Футбол / Италия 0

Итальянская «Рома» обращалась в «Ливерпуль» по поводу возможной аренды 28-летнего швейцарского полузащитника Шердана Шакири, утверждает итальянский журналист Sky Sports Фабрицио Романо в «Твиттере».

Однако, по информации журналиста «Ливерпуль» сразу же ответил отказом на данное предложение.

Из-за травмы 20-летнего итальянского полузащитника Николы Дзаньоло «Рома» вынуждена искать усиление на трансферном рынке. Помимо Шакири, «Рома» заинтересована в игроке «Интера» Маттео Политано, в испанце Сусо из «Милана» и аргентинце из «Удинезе» Родриго Де Пауле.

По сообщениям итальянских СМИ, к переходу ближе всего итальянский представитель «Интера» Политано, который является воспитанником римского клуба.

В этом сезоне Шакири принял участие в 10 играх за «Ливерпуль», в 7 из которых выйдя на замену. Всего он провёл на поле 256 минут и отметился 1 забитым мячом. Его трансферная стоимость по версии Transfermarkt.de оценивается в € 22 млн. Контракт рассчитан до июня 2023 года.

Защитник «Ромы» Спинаццола может стать частью сделки по игроку «Интера» Политано
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