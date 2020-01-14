Болельщики ликуют после отставки Вальверде. Видео

Испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде.

Болельщики каталонского клуба остались довольны этой новостью и не скрывали своих эмоций. После объявления об отставке специалиста группа болельщиков ликовала в одном из баров.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.

Из 163 официальных матчей под его руководством 108 игр (66%) завершились победой, 35 (22%) вничью и 20 (12%) закончились поражением.