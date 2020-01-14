Болельщики ликуют после отставки Вальверде. Видео

Испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о расторжении контракта с 55-летним испанским специалистом Эрнесто Вальверде.
Болельщики каталонского клуба остались довольны этой новостью и не скрывали своих эмоций. После объявления об отставке специалиста группа болельщиков ликовала в одном из баров.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.
Из 163 официальных матчей под его руководством 108 игр (66%) завершились победой, 35 (22%) вничью и 20 (12%) закончились поражением.
- 14 января 2020
-
08:29
-
04:30
-
03:21
-
02:37
-
02:18
-
01:34
-
01:25
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:21
-
20:11
-
20:00
-
19:45
-
19:20