«Манчестер Юнайтед» в рамках партнёрства с LEGO представил модель «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» на официальном сайте объявил о заключении партнёрского соглашения с легендарным изготовителем конструктора LEGO.
В рамках сотрудничества LEGO создала специальную модель стадиона «Олд Траффорд», посвящённую предстоящему 110-летию легендарного стадиона. Модель, которая предназначена для болельщиков от 16 лет, создана в масштабе 1:600 и включает в себя 3898 деталей.
В комплекте присутствуют такие детали «Олд Траффорд», как статуя «Троицы» и часы Мюнхенского мемориала. 16 января 2020 года модель будет доступна в розничных магазинах LEGO.
Фото: фото с официального сайта «Манчестер Юнайтед»
1 февраля 2020 года, к 110-летию стадиона, модель будет доступна для покупки всем желающим.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 34 очка.
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