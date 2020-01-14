Экс-хавбек «Ливерпуля» и «Ювентуса» Сиссоко завершил карьеру в 34 года

Бывший футболист сборной Мали и ряда европейских топ-клубов Мохамед Сиссоко объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 34 лет, сообщает RMC Sport.
«Для меня наступил конец, я завершаю карьеру. Это очень трудный выбор, который тяжело сделать. Для меня это крайне непростое решение, потому что я всегда занимался футболом, это моя жизнь», — сказал Сиссоко.
Мохамед начинал карьеру в 2002 году в составе «Осера», откуда уже спустя год перебрался в «Валенсию». В 2005 году полузащитника купил «Ливерпуль». Спустя три года он перешёл в «Ювентус», а ещё спустя три года – в «Пари Сен-Жермен». В дальнейшем Сиссоко выступал за «Фиорентину», «Леванте», а также играл в Китае, Индии, Индонезии, Мексике и Гонконге.
Последним клубом хавбека был «Сошо», который он покинул летом прошлого года. В сборную Мали Мохамед вызывался с 2004 по 2013 год.
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