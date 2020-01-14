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ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию

ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию
Футбол / РПЛ 0

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Из Москвы сегодня, 14 января, вылетели 25 игроков, среди которых полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев, который, как и сообщалось ранее, пройдёт просмотр в московском клубе. Не попавшие в список футболисты самостоятельно доберутся до Кампоамора.

Список игроков ЦСКА:

вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;

защитники – Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;

полузащитники – Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;

нападающие – Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

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