ЦСКА отправился на зимние сборы в Испанию

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА отправились в Испанию, где пройдут все три зимних сбора команды, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Из Москвы сегодня, 14 января, вылетели 25 игроков, среди которых полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев, который, как и сообщалось ранее, пройдёт просмотр в московском клубе. Не попавшие в список футболисты самостоятельно доберутся до Кампоамора.



Список игроков ЦСКА:



вратари – Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп;



защитники – Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа;



полузащитники – Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили;



нападающие – Фёдор Чалов, Лассана Н’Диайе, Илья Шкурин.

ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах