Новый тренер «Барселоны» Сетьен — последний, кто победил сине-гранатовых на их стадионе

Новым главным тренером «Барселоны» после отставки Эрнесто Вальверде стал бывший наставник «Бетиса» Энрике Сетьен.
Испанский специалист является последним, кому удалось со своей командой победить сине-гранатовых на их домашнем стадионе «Камп Ноу». Случилось это 11 ноября 2018 года – тогда «Бетис» во главе с Сетьеном одолел каталонцев со счётом 4:3 в матче испанской Примеры.
Под руководством Энрике «Бетис» занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны, а прошлым летом покинул клуб. Наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».
«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
- 14 января 2020
-
10:19
-
10:02
-
09:53
-
09:39
-
09:29
-
09:28
-
09:27
-
08:29
-
04:30
-
03:21
-
02:37
-
02:18
-
01:34
-
01:25
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
21:57
-
21:36
-
21:20
-
21:07
-
20:50