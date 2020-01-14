Новый тренер «Барселоны» Сетьен — последний, кто победил сине-гранатовых на их стадионе

Новым главным тренером «Барселоны» после отставки Эрнесто Вальверде стал бывший наставник «Бетиса» Энрике Сетьен.



Испанский специалист является последним, кому удалось со своей командой победить сине-гранатовых на их домашнем стадионе «Камп Ноу». Случилось это 11 ноября 2018 года – тогда «Бетис» во главе с Сетьеном одолел каталонцев со счётом 4:3 в матче испанской Примеры.



Под руководством Энрике «Бетис» занял шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, в сезоне-2018/2019 дошёл до полуфинала Кубка страны, а прошлым летом покинул клуб. Наставник работал также с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом».



«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Вальверде – всё. Чем он запомнился в «Барселоне» Не только 0:4 на «Энфилде».