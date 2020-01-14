Семак объяснил отсутствие Краневиттера на сборах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему полузащитник Матиас Краневиттер не отправился с командой на зимний сбор.



«Он решает свои вопросы. Дальше — посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждём новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



Краневиттер перешёл в «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Матиаса с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на зимние сборы, Краневиттер — нет