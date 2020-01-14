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Фабиньо может сыграть с «Манчестер Юнайтед». Он отсутствовал 6 недель

Фабиньо может сыграть с «Манчестер Юнайтед». Он отсутствовал 6 недель
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо может принять участие в матче с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, бразилец завершил восстановление после травмы голеностопа, из-за которой он отсутствовал 6 недель, и тренировался по индивидуальному плану в течение последних 10 дней. Через несколько дней футболист присоединится к тренировкам в общей группе, и станет ясно, сможет ли он принять участие в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

Встреча 23-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 19 января. Игра пройдёт на стадионе «Энфилд». Подопечные Юргена Клоппа лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очков в 21 туре и имея матч в запасе.

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