Семак: на сборах Кокорин будет работать в общей группе. Малком начнёт фрагментарно

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина и полузащитника Малкома.
«Кокорин будет работать в общей группе. Малком начнёт фрагментарно. Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то — индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет.
Будут ли наигрываться какие-то дополнительные схемы с Кокориным и Малкомом? Посмотрим. До возобновления сезона говорить об этом рано. Есть какие-то мысли, но пока преждевременно говорить об использовании тех или иных схем. Пока остаются те футболисты, что у нас были. Когда мы сможем полноценно рассчитывать на Малкома и Кокорина, тогда поймём, есть ли возможность варьировать тактические схемы», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
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