В контракте Сетьена с «Барселоной» есть опция расторжения летом 2020 и 2021 годов

Стали известны подробности соглашения между «Барселоной» и её новым главным тренером Энрике Сетьеном.



Как сообщает журналист ESPN Мой Льоренс в «Твиттере», контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года, предусматривает опцию расторжения по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия. Таким образом, в случае недовольства работой Сетьена каталонский клуб сможет расстаться с ним по окончании нынешнего или следующего сезона.



Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны. Ранее наставник работал с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом», а в период с 2005 по 2006 год — в сборной России по пляжному футболу.

Новый тренер «Барселоны» Сетьен — последний, кто победил сине-гранатовых на их стадионе