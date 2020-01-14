В контракте Сетьена с «Барселоной» есть опция расторжения летом 2020 и 2021 годов

Стали известны подробности соглашения между «Барселоной» и её новым главным тренером Энрике Сетьеном.
Как сообщает журналист ESPN Мой Льоренс в «Твиттере», контракт со специалистом, рассчитанный до лета 2022 года, предусматривает опцию расторжения по истечении первых шести месяцев, а также первых полутора лет действия. Таким образом, в случае недовольства работой Сетьена каталонский клуб сможет расстаться с ним по окончании нынешнего или следующего сезона.
Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны. Ранее наставник работал с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом», а в период с 2005 по 2006 год — в сборной России по пляжному футболу.
- 14 января 2020
-
11:48
-
11:26
-
11:19
-
11:08
-
10:49
-
10:38
-
10:28
-
10:19
-
10:02
-
09:53
-
09:39
-
09:29
-
09:28
-
09:27
-
08:29
-
04:30
-
03:21
-
02:37
-
02:18
-
01:34
-
01:25
-
00:53
-
00:39
-
00:38
-
00:34
-
00:21
-
00:08
- 13 января 2020
-
23:48
-
23:46
-
23:39
-
23:26
-
23:26
-
23:06
-
22:52
-
22:51