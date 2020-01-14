Миллиардер из Нигерии готов купить «Арсенал» в 2021 году

Самый богатый человек Африки Алико Данготе рассматривает варианты с покупкой «Арсенала» в 2021 году.
Сообщается, что 62-летний нигериец с давних времён является болельщиком лондонской команды и не раз говорил о желании приобрести клуб. Болельщики приветствовали бы смену владельца, и Данготе мог бы радикально изменить судьбу «Арсенала».
«Это команда, которую я бы хотел однажды приобрести. Но сейчас я говорю о том, что мы вложили около € 20 млрд в свои проекты, и я хочу сосредоточиться на них. Я закончу с этими делами к 2021 году и тогда смогу подумать об «Арсенале». Я не покупаю клуб прямо сейчас, а куплю его, когда закончу со своими проектами, потому что я стараюсь вывести свою компанию на новый уровень», — приводит слова Данготе Daily Mail со ссылкой на David Rubenstein Show.
- 14 января 2020
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