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Карпин: Дзюбу никто не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и он не играл

Карпин: Дзюбу никто не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и он не играл
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе во времена совместной работы в московском клубе.

«Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.

Ранее бывший агент Дзюбы заявил, что Карпин выдавливал Дзюбу из «Спартака».

Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Дзюба, являющийся воспитанником красно-белых, защищал цвета клуба с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Зенит».

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