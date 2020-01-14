Карпин: Дзюбу никто не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и он не играл

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов», прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе во времена совместной работы в московском клубе.



«Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Ранее бывший агент Дзюбы заявил, что Карпин выдавливал Дзюбу из «Спартака».



Карпин возглавлял «Спартак» с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 год. Дзюба, являющийся воспитанником красно-белых, защищал цвета клуба с 2006 по 2015 год, после чего на правах свободного агента перешёл в «Зенит».

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».