Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился информацией о финансовой ситуации в клубе.
«Сейчас ситуация в «Ростове» такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас всё в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.
Есть ли шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Я такого не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушёл бы и я. Сейчас шансы минимальные», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
«Ростов» после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету подопечных Карпина 34 очка, по дополнительным показателям им уступают ЦСКА и «Локомотив». Выше располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).
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