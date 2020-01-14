Карпин рассказал о финансовой ситуации в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился информацией о финансовой ситуации в клубе.



«Сейчас ситуация в «Ростове» такая же. Погасили задолженности, которые были. Сейчас всё в шоколаде по сравнению с тем, что было. Задолженность в один месяц даже не считается. Это нормально.



Есть ли шанс, что «Ростов» обанкротится и не доиграет этот сезон? Я такого не говорил. Если бы многие игроки и президент ушли, ушёл бы и я. Сейчас шансы минимальные», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



«Ростов» после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. На счету подопечных Карпина 34 очка, по дополнительным показателям им уступают ЦСКА и «Локомотив». Выше располагаются только «Зенит» (45) и «Краснодар» (35).

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».