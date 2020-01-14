Карпин вспомнил о сорвавшемся переходе в «Барселону»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в «Барселону» в начале 2000-х годов в бытность футболистом.



«Правда ли, что ван Гал звал меня в «Барселону»? Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом. Деньги никому не нужно было платить. Значит, никто на нём не заработает», — сказал Карпин в ролике на канале «КраСава» в YouTube.



Карпин в ходе карьеры игрока, которая длилась с 1986 по 2005 год, выступал за таллинский «Спорт», ЦСКА, «Факел» и «Спартак», а большую её часть провёл в Испании, где защищал цвета «Реала Сосьедад», «Валенсии» и «Сельты». В роли тренера Валерий до прихода в «Ростов» работал в «Спартаке», «Мальорке» и армавирском «Торпедо».

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».