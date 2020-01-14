Слуцкий — игрокам «Рубина»: если даже парочка умрёт, у нас народу много

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подшутил над футболистами казанской команды после первой тренировки на сборах.
«Молодцы, хорошая первая тренировка. Кто-то спрашивал: «Я не умру?», я слышал на той половине поля… Если даже парочка умрёт, у нас народу много», – сказал Слуцкий в видео в «твиттере» Владислава Зимагулова.
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. 44-летний специалист подписал с клубом из Казани пятилетний контракт. «Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанский клуб проведёт 1 марта в гостях с «Тамбовом».
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.
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