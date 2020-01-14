Вальверде написал прощальное письмо после увольнения из «Барселоны»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде написал прощальное письмо после отставки из клуба.
«Дорогоие болельщики, мой этап в качестве тренера «Барселоны» подошёл к концу. Прошло два с половиной очень напряжённых сезона. За это время я пережил очень счастливые моменты, празднуя победы. Но также были и трудные времена. Но прежде всего я хочу подчеркнуть, что приобрёл опыт и испытал привязанность к этому клубу.
Я хочу поблагодарить президента Хосепа Марию Бартомеу и совет директоров за предоставленную мне возможность руководить этой командой, за доверие в течение всего этого времени. Я также хотел бы поблагодарить за поддержку всех тех, кто помогал мне в клубе в течение этих двух с половиной сезонов. Конечно, я также хочу поблагодарить игроков за всю работу и усилия, которые позволили нам завоевать четыре титула. Отныне я желаю вам успехов, а также удачи новому тренеру Кике Сетьену», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.
- 14 января 2020
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