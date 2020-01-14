«Первая тренировка команды в тренажёрном зале». Слуцкий выложил очередное видео

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий опубликовал в своём «инстаграме» видео, где иронично пошутил про команду в тренажёрном зале.

Российский тренер опубликовал видео, на котором молодой человек начал заниматься в спортзале, но сам тренажёр оказался сильнее его. 48-летний специалист сопроводил пост следующей подписью: «Первая тренировка команды в тренажёрном зале».

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, подписав с клубом из Казани пятилетний контракт. «Рубин», набрав 19 очков в 19 матчах, находится в зоне переходных матчей и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч казанский клуб проведёт 1 марта в гостях с «Тамбовом».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.