«Зенит» — в топ-30 клубов Европы по доходам в прошлом сезоне. «Барселона» побила рекорд

Аудиторская компания Deloitte на своём сайте опубликовала отчёт о доходах европейских клубов за финансовый сезон-2018/2019. При этом в нём не учитываются расходы.
Первое место в рейтинге впервые заняла «Барселона» с рекордным показателем в € 840,8 млн. В тройку также вошли мадридский «Реал» (€ 757,3 млн) и «Манчестер Юнайтед» (€ 711,5 млн).
В топ-30 вошёл лишь один представитель России. Им стал «Зенит», доход которого был оценён в € 180,4 млн. Сине-бело-голубые заняли 28-е место. При этом приводятся доходы петербургского клуба в период до декабря 2018 года.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. «Барселона» (Испания) – € 840,8 млн
2. «Реал» (Испания) – € 757,3 млн
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – € 711,5 млн
4. «Бавария» (Германия) – € 660,1 млн
5. «Пари Сен-Жермен» (Франция) – € 645,9 млн
6. «Манчестер Сити» (Англия) – € 610,6 млн
7. «Ливерпуль» (Англия) – € 604,7 млн
8. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – € 521,1 млн
9. «Челси» (Англия) – € 513,1 млн
10. «Ювентус» (Италия) – € 459,7 млн
…
28. «Зенит» (Россия) – € 180,4 млн
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