«Барселона» проводит первую тренировку под руководством Сетьена

Футболисты «Барселоны» приступили к работе под руководством нового главного тренера команды Энрике Сетьена, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



Сегодня, 14 января, каталонский коллектив провёл первую тренировку при новом наставнике.

На посту главного тренера «Барселоны» Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, который был уволен по решению руководства.



Последним клубом Сетьена был «Бетис», который он покинул прошлым летом. Под его руководством севильская команда заняла шестое место в чемпионате Испании в сезоне-2017/2018, а в сезоне-2018/2019 дошла до полуфинала Кубка страны. Ранее наставник работал с «Расингом», «Поли Эхидо», сборной Экваториальной Гвинеи, «Логроньесом», «Луго» и «Лас-Пальмасом», а в период с 2005 по 2006 год — в сборной России по пляжному футболу.