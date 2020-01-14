Суарес — об уходе Вальверде из «Барсы»: навсегда запомню, какой Вы великолепный человек

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал увольнение главного тренера команды Эрнесто Вальверде.
«Спасибо большое тренеру за те моменты, которые мы пережили вместе. Я навсегда запомню, какой Вы великолепный человек и все те позитивные вещи, которым Вы меня научили. Благодарю Вас и ваш штаб за профессионализм. И желаю вам всем удачи!» — написал Суарес в своём «Твиттер»-аккаунте.
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании.
Из 163 официальных матчей под его руководством 108 игр (66%) завершились победой, 35 (22%) вничью и 20 (12%) закончились поражением.
«Барселона», набрав в 19 турах 40 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
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