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Шукюр рассказал о турецком студенте, отправленном в тюрьму из-за фото с ним

Шукюр рассказал о турецком студенте, отправленном в тюрьму из-за фото с ним
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший футболист сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся сфотографировавшийся с ним человек.

«Когда студент, сфотографировавшийся со мной, вернулся в Турцию, они нашли фото на его телефоне и отправили его в тюрьму на 14 месяцев», — приводит слова Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.

В 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. В дальнейшем Хакан был вынужден уехать в США. Сейчас экс-нападающий пребывает в Вашингтоне, где работает водителем такси и продавцом книг.

Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».

Легенда турецкого футбола Хакан Шукюр живёт в изгнании и работает таксистом в UBER
Он пошёл против Эрдогана. И поплатился за это.
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