Шукюр рассказал о турецком студенте, отправленном в тюрьму из-за фото с ним

Бывший футболист сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, рассказал о проблемах, с которыми столкнулся сфотографировавшийся с ним человек.
«Когда студент, сфотографировавшийся со мной, вернулся в Турцию, они нашли фото на его телефоне и отправили его в тюрьму на 14 месяцев», — приводит слова Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.
В 2016 году Шукюр столкнулся с проблемами из-за критики президента Турции Реджепа Эрдогана в социальных сетях. В дальнейшем Хакан был вынужден уехать в США. Сейчас экс-нападающий пребывает в Вашингтоне, где работает водителем такси и продавцом книг.
Шукюр является лучшим бомбардиром в истории сборной Турции, на его счету 51 гол. За свою карьеру, которая длилась с 1987 по 2008 год, он выступал за «Сакарьяспор», «Бурсаспор», «Галатасарай», «Торино», «Интер», «Парму» и «Блэкберн».
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