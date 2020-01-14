Форвард «Милана» Борини перешёл в «Верону»

«Верона» объявила о подписании нападающего «Милана» Фабио Борини. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.

В своём официальном заявлении «Милан» поблагодарил Борини за его профессиональную преданность клубу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Итальянский форвард подписал контракт с «Вероной» до лета текущего сезона. Ранее была информация, что футболист перейдёт в «Дженоа» вместе с голкипером «Ювентуса» Маттиа Перином.

Фабио Борини перешёл в «Милан» из «Сандерленда» летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.

«Верона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Ивана Юрича набрали 25 очков в 18 турах.