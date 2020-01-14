Форвард «Милана» Борини перешёл в «Верону»
«Верона» объявила о подписании нападающего «Милана» Фабио Борини. Об этом сообщается на официальном сайте итальянской команды.
В своём официальном заявлении «Милан» поблагодарил Борини за его профессиональную преданность клубу и пожелал ему всего наилучшего в дальнейшей карьере. Итальянский форвард подписал контракт с «Вероной» до лета текущего сезона. Ранее была информация, что футболист перейдёт в «Дженоа» вместе с голкипером «Ювентуса» Маттиа Перином.
Фабио Борини перешёл в «Милан» из «Сандерленда» летом 2018 года за € 7 млн. В этом сезоне нападающий провёл за клуб два матча в Серии А.
«Верона» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Ивана Юрича набрали 25 очков в 18 турах.
Борини близок к переходу из «Милана» в «Верону»
Читайте также
- 14 января 2020
-
17:50
-
17:44
-
17:28
-
17:24
-
17:14
-
17:13
-
17:09
-
16:46
-
16:44
-
16:42
-
16:33
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:42
-
14:38
-
14:24
-
14:12
-
13:52
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:37
-
13:30
-
13:20
-
13:16
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
13:00
Партнерский контент