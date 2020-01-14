Шукюр дал совет Озилу и Гюндогану, сфотографировавшимся с Эрдоганом

Бывший нападающий сборной Турции Хакан Шукюр, проживающий в США из-за политического преследования на родине, поделился мыслями о поступке полузащитников Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Месута Озила («Арсенал»).



Напомним, весной 2018 года немецкие футболисты турецкого происхождения сфотографировались с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, после чего подверглись серьёзной критике. После провального для немецкой сборной чемпионата мира Озил на фоне давления из-за этой истории завершил карьеру в национальной команде.



«Что касается фото Гюндогана и Озила, я не думаю, что это хорошо. Они должны уважать страну, за которую играют. Я бы посоветовал Месуту и Илкаю тоже вступить в партию. Тогда они увидят, что она представляет из себя на самом деле», — цитирует Шукюра Focus со ссылкой на Welt am Sonntag.



Легенда турецкого футбола Хакан Шукюр живёт в изгнании и работает таксистом в UBER Он пошёл против Эрдогана. И поплатился за это.