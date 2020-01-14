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«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.

Итоги жеребьёвки:

«Ибица» — «Барселона»
«УД Логроньес» — «Валенсия»
«Культураль Леонеса» — «Атлетико» (Мадрид)
«Унионистас де Саламанка» — «Реал» (Мадрид)
«Эбро» — «Леганес»
«Бадахос» — «Эйбар»
«Бадалона» — «Гранада»
«Рекреативо» — «Осасуна»
«Райо Вальекано» — «Бетис»
«Мирандес» — «Сельта»
«Тенерифе» — «Вальядолид»
«Жирона» — «Вильярреал»
«Эльче» — «Атлетик» (Бильбао)
«Сарагоса» — «Мальорка»
«Севилья» — «Леванте»
«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

С результатами матчей предыдущих раундов Кубка Испании — 1-го, 2-го и 3-го — можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих встреч турнира. Список лучших бомбардиров соревнований.

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