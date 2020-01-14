«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка 1/16 финала нынешнего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.



Итоги жеребьёвки:



«Ибица» — «Барселона»

«УД Логроньес» — «Валенсия»

«Культураль Леонеса» — «Атлетико» (Мадрид)

«Унионистас де Саламанка» — «Реал» (Мадрид)

«Эбро» — «Леганес»

«Бадахос» — «Эйбар»

«Бадалона» — «Гранада»

«Рекреативо» — «Осасуна»

«Райо Вальекано» — «Бетис»

«Мирандес» — «Сельта»

«Тенерифе» — «Вальядолид»

«Жирона» — «Вильярреал»

«Эльче» — «Атлетик» (Бильбао)

«Сарагоса» — «Мальорка»

«Севилья» — «Леванте»

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»



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