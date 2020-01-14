Месси обратился к Вальверде после его увольнения из «Барселоны»
Капитан «Барселоны» нападающий Лионель Месси в своём «инстаграме» опубликовал прощальное сообщение бывшему главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, отправленному в отставку по решению руководства клуба.
«Спасибо вам за всё, мистер. Уверен, вы будете добиваться успеха везде, где окажетесь, потому что вы не только большой профессионал, но ещё и замечательный человек. Удачи и обнимаю», — написал Месси.
Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Испании, а также по одному разу стал победителем Кубка и Суперкубка Испании. В Лиге чемпионов каталонцы вылетели на стадиях 1/4 и 1/2 финала, проиграв «Роме» (4:1, 0:3) и «Ливерпулю» (3:0, 0:4) соответственно.
Cadena Ser сообщила подробности увольнения Вальверде с поста тренера «Барселоны»
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