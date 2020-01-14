Сетьен: даже в самых смелых мечтах не мог представить себе, что окажусь в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал назначение на пост в каталонском клубе. Контракт с испанским специалистом рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Благодарю клуб. Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить, что окажусь здесь. Это особенный момент для меня. Конечно, наша главная цель — выиграть как можно больше трофеев. У „Барселоны“ нет другого пути, кроме как улучшаться каждый год.
Каждый раз, когда в команду приходит новый тренер, это даёт новый импульс. Мы должны стараться его поддерживать. Конечно, в моей работе будут свои нюансы. Не знаю, лучший ли у меня путь, но он мой, и я убеждён, что с его помощью мы сможем улучшить игру команды. Сейчас важно уделить время деталям», — приводит слова Сетьена Marca.
- 14 января 2020
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