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Вратарь тульского «Арсенала» Шамов может пропустить до шести месяцев из-за травмы

Вратарь тульского «Арсенала» Шамов может пропустить до шести месяцев из-за травмы
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов может пропустить до шести месяцев из-за травмы плеча, полученной на предыгровой тренировке перед матчем с «Локомотивом».

Вратарь перенёс операцию в Германии и не отправился с «Арсеналом» на первые сборы в Турции, сейчас он находится на реабилитации в Москве. Таким образом, есть вероятность, что он не сыграет в этом сезоне.

26-летний Шамов является воспитанником ЦСКА. В «Арсенал» он перешёл в 2018 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил четыре гола и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с тульским клубом действует до лета 2021 года.

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