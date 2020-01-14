Вратарь тульского «Арсенала» Шамов может пропустить до шести месяцев из-за травмы
Как стало известно «Чемпионату», вратарь тульского «Арсенала» Егор Шамов может пропустить до шести месяцев из-за травмы плеча, полученной на предыгровой тренировке перед матчем с «Локомотивом».
Вратарь перенёс операцию в Германии и не отправился с «Арсеналом» на первые сборы в Турции, сейчас он находится на реабилитации в Москве. Таким образом, есть вероятность, что он не сыграет в этом сезоне.
26-летний Шамов является воспитанником ЦСКА. В «Арсенал» он перешёл в 2018 году. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых пропустил четыре гола и получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с тульским клубом действует до лета 2021 года.
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