Болельщики «Зенита» выбрали лучший гол в первой части сезона
Болельщики петербургского «Зенита» назвали гол полузащитника Юрия Жиркова в ворота московского «Спартака» лучшим в первой половине сезона.
Футболист отличился дальним ударом, принеся победу команде со счётом 1:0.
Жирков перешёл в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо». Сумма трансфера составила € 640 тыс. В нынешнем сезоне 36-летний хавбек принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил две жёлтые карточки. Контракт игрока с петербургским клубом действует до лета 2020 года.
«Зенит», набрав 45 очков в 19 матчах, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» — в топ-30 клубов Европы по доходам в прошлом сезоне. «Барселона» побила рекорд
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