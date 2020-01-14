Лёв раскритиковал решение Нюбеля перейти в «Баварию»
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал заключение контракта между «Баварией» и голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Немецкий вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года.
«Я выступаю за то, чтобы молодые футболисты получали больше игрового времени. Таким образом, у них появляется больше возможностей для развития. Если игрок в возрасте 20-21 года два или три года сидит на скамейке, я не знаю, есть ли в этом какая-то польза», — приводит слова Лёва Spiegel.
Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.
«Бавария» не станет отдавать Нюбеля в аренду
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