Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Лёв раскритиковал решение Нюбеля перейти в «Баварию»

Лёв раскритиковал решение Нюбеля перейти в «Баварию»
Футбол / Германия 0

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал заключение контракта между «Баварией» и голкипером «Шальке-04» Александером Нюбелем. Немецкий вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года.

«Я выступаю за то, чтобы молодые футболисты получали больше игрового времени. Таким образом, у них появляется больше возможностей для развития. Если игрок в возрасте 20-21 года два или три года сидит на скамейке, я не знаю, есть ли в этом какая-то польза», — приводит слова Лёва Spiegel.

Нюбель является воспитанником «Падерборна». В «Шальке-04» перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата.

«Бавария» не станет отдавать Нюбеля в аренду
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020