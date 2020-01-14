Самые нелепые ошибки игроков в 22-м туре АПЛ. Видео

Представлена подборка самых нелепых ошибок футболистов в 22-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020. В ролик вошли эпизоды с вратарём «Борнмута» Марком Траверсом, полузащитником бирмингемской «Астон Виллы» Дэниелом Дринкуотером и голкипером лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Дэвидом Мартином.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».



После 22 туров турнирную таблицу английского чемпионата возглавляет «Ливерпуль». В активе мерсисайдцев 61 очко. Второе место занимает «Манчестер Сити» (47), третье — «Лестер Сити» (45). Топ-4 замыкает лондонский «Челси» (39). На пятом месте — «Манчестер Юнайтед» (34).



Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020



Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2019/2020