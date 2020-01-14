«Ювентус» может включить Дибалу или Рабьо в сделку по трансферу Погба
«Ювентус» по-прежнему проявляет интерес к французскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба и намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно, утверждает Tuttosport.
По данным источника, итальянский клуб может включить в сделку по трансферу хавбека манкунианцев французского полузащитника Адриена Рабьо или аргентинского нападающего Пауло Дибалу.
Ранее сообщалось, что в услугах Погба заинтересован главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, но «Королевский клуб» отказался покупать игрока.
Погба ранее выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал две результативные передачи.
Перес: не знаю, кто такой Погба
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