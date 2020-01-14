Видео: реакция команды 3-го дивизиона, узнавшей о матче с «Реалом» в Кубке Испании

Игроки клуба третьего испанского дивизиона «Унионистас де Саламанка» обрадовались, узнав, что в 1/16 финала Кубка Испании сыграют с мадридским „Реалом“.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Унионистас де Саламанка» и «Реал» встретятся 22 января.

С результатами матчей предыдущих раундов Кубка Испании — 1-го, 2-го и 3-го — можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих встреч турнира. Список лучших бомбардиров соревнований.

«Реал», набрав 40 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 18 января на своём поле с «Севильей».

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Календарь матчей мадридского «Реала» в чемпионате Испании в сезоне-2019/2020