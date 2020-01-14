Видео: реакция команды 3-го дивизиона, узнавшей о матче с «Реалом» в Кубке Испании
Игроки клуба третьего испанского дивизиона «Унионистас де Саламанка» обрадовались, узнав, что в 1/16 финала Кубка Испании сыграют с мадридским „Реалом“.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Унионистас де Саламанка» и «Реал» встретятся 22 января.
С результатами матчей предыдущих раундов Кубка Испании — 1-го, 2-го и 3-го — можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание предстоящих встреч турнира. Список лучших бомбардиров соревнований.
«Реал», набрав 40 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Следующий матч «Королевский клуб» проведёт 18 января на своём поле с «Севильей».
Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020
Календарь матчей мадридского «Реала» в чемпионате Испании в сезоне-2019/2020
«Реал» и «Барселона» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Испании
Читайте также
- 14 января 2020
-
20:53
-
20:37
-
20:27
-
20:10
-
19:49
-
19:35
-
19:35
-
19:10
-
18:57
-
18:51
-
18:34
-
18:26
-
18:13
-
17:58
-
17:50
-
17:44
-
17:28
-
17:24
-
17:14
-
17:13
-
17:09
-
16:46
-
16:44
-
16:42
-
16:33
-
16:23
-
16:11
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:42
-
14:38
Партнерский контент