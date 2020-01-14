«Арсенал» подал апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию Обамеянга
Лондонский «Арсенал» оспорил трёхматчевую дисквалификацию габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Daily Mail.
По сведениям источника, лондонский клуб подал апелляцию на наказание форварда за красную карточку, которую он получил в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1) за фол на полузащитнике соперника Максе Майере. Апелляция будет рассмотрена 15 января.
Таким образом, габонец может пропустить матчи чемпионата Англии с «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» и «Борнмутом».
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.
«Арсенал», набрав 28 очков, занимает 10-е место в АПЛ.
Обамеянга удалили с поля при помощи VAR за грубый фол на игроке «Кристал Пэлас». Видео
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