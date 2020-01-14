«Арсенал» подал апелляцию на трёхматчевую дисквалификацию Обамеянга

Лондонский «Арсенал» оспорил трёхматчевую дисквалификацию габонского нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает The Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб подал апелляцию на наказание форварда за красную карточку, которую он получил в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1) за фол на полузащитнике соперника Максе Майере. Апелляция будет рассмотрена 15 января.

Таким образом, габонец может пропустить матчи чемпионата Англии с «Шеффилд Уэнсдей», «Челси» и «Борнмутом».

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг принял участие в 22 матчах Премьер-лиги, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу.

«Арсенал», набрав 28 очков, занимает 10-е место в АПЛ.