Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хавбек сборной Перу Флорес, которым интересовался «Локомотив», перешёл в клуб MLS

Хавбек сборной Перу Флорес, которым интересовался «Локомотив», перешёл в клуб MLS
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисон Флорес перешёл в «Ди-Си Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба MLS в «Твиттере».

Срок действия соглашения перуанского хавбека с клубом не сообщается. Флорес будет выступать в составе «Ди-Си Юнайтед» под 10-м игровым номером. Напомним, минувшим летом в услугах Флореса был заинтересован московский «Локомотив».

Флорес выступал в составе «Монаркас Морелия» с 2018 года. На счету перуанского футболиста 47 матчей и 12 голов. С 2013 года Флорес играет за национальную команду Перу. За перуанскую сборную Флорес провёл 47 матчей и забил 13 голов. В составе сборной полузащитник становился серебряным призёром Кубка Америки в 2019 году.

Хавбек сборной Перу Эдисон Флорес может продолжить карьеру в «Локомотиве»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020