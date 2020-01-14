Хавбек сборной Перу Флорес, которым интересовался «Локомотив», перешёл в клуб MLS

Полузащитник мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисон Флорес перешёл в «Ди-Си Юнайтед», сообщает пресс-служба клуба MLS в «Твиттере».



Срок действия соглашения перуанского хавбека с клубом не сообщается. Флорес будет выступать в составе «Ди-Си Юнайтед» под 10-м игровым номером. Напомним, минувшим летом в услугах Флореса был заинтересован московский «Локомотив».



Флорес выступал в составе «Монаркас Морелия» с 2018 года. На счету перуанского футболиста 47 матчей и 12 голов. С 2013 года Флорес играет за национальную команду Перу. За перуанскую сборную Флорес провёл 47 матчей и забил 13 голов. В составе сборной полузащитник становился серебряным призёром Кубка Америки в 2019 году.

Хавбек сборной Перу Эдисон Флорес может продолжить карьеру в «Локомотиве»