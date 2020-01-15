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В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань

В. Березуцкий объяснил, почему не поехал со Слуцким в Казань
Футбол / РПЛ 0

Бывший игрок ЦСКА и экс-тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, почему он принял решение отказаться от варианта работы в казанском «Рубине» вместе с Леонидом Слуцким, который возглавил клуб.

«У меня сейчас половина вещей в Нидерландах, половина в России. Третьего населённого пункта я бы не выдержал. А главное, дети, которых очень тяжело перевозить из одного города в другой. Плюс у них идёт учёба в школе. Сейчас их пришлось возвращать обратно как можно быстрее. Это непросто. Олег Яровинский сделал другой выбор — его жена и дети остались в Нидерландах до лета. У нас, к сожалению, такой возможности не было.

Можно ли чуть позже присоединиться к «Рубину»? Посмотрим. Если Леонид Викторович снова предложит, всё может быть. Конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина» было.

С братом я советовался, но решения принимали порознь», — передаёт слова Василия Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
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