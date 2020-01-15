В. Березуцкий: в России захотел пойти в ресторан — пошёл, а голландцы живут по бюджету

Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий сообщил, что в Нидерландах местные жители очень тщательно следят за семейным бюджетом.

«У них очень высок сам по себе средний уровень жизни. Но они не транжирят. Многие перебиваются с зарплаты на зарплату. Не могут, допустим, сходить в кино пять раз в месяц, если в семейном бюджете заложено на три похода. Запланировали семь раз сходить в ресторан — семь раз и пойдут.



Это не как у нас — когда захотел, тогда и пошёл. Они живут по бюджету, и им этого хватает. Для нас это скучновато, но и мы для них странные, поверьте. И там не пофестивалишь — всё закрывается в девять. Я жил в городе, и когда пришёл снимать квартиру, первым делом спросил: «Здесь бывает шумно?». Они мне говорят: «Один раз в году». Сначала я не поверил, но реально в восемь часов вечера тишина гробовая. Один раз — это в день рождения короля. Вот тогда они гуляют все вместе по центру, веселятся.



К тишине привыкаешь со временем и кайфуешь от этого. Мы вот всё говорим о недосыпе, а там, наоборот, через какое-то время адаптируешься к этим условиям жизни и становится очень хорошо. Приходится рано ложиться и рано вставать. Для меня это было очень непросто, но я привык.



В Москве не получается так рано ложиться. Зато я теперь и здесь аккуратнее вожу автомобиль. Раньше, по привычке, видел свободное пространство — жал на газ. Потому что понимал: если этого не сделаешь, встанешь в пробку. Сейчас так не поступаю. Понимаю, что время прибытия в пункт назначения от этого особо не меняется.Но когда все лезут со всех сторон, становится немножко обидно. Хотя сам так уже не могу», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.