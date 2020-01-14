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«Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

«Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» принимал «Кремонезе». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой римского клуба со счётом 4:0.

Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «Лацио» Патрисио Габбарон. На 26-й минуте полузащитник Марко Пароло упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 58-й минуте, главный арбитр встречи Лоренцо Маджони назначил пенальти в ворота «Кремонезе», который успешно реализовал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. На 89-й минуте четвёртый гол забил защитник римлян Баштуш.

Таким образом, «Лацио» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Кремонезе» завершил выступление в турнире. Соперником римской команды в четвертьфинале Кубка Италии станет «Наполи», ранее обыгравший «Перуджу» (2:0).

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2020, вторник. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
4 : 0
Кремонезе
Кремона
1:0 Габбарон – 10'   2:0 Пароло – 26'   3:0 Иммобиле – 58' (пен)   4:0 Баштуш – 89'
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