«Лацио» разгромил «Кремонезе» и вышел в 1/4 финала Кубка Италии

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» принимал «Кремонезе». Встреча состоялась на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой римского клуба со счётом 4:0.
Счёт в матче на 10-й минуте открыл защитник «Лацио» Патрисио Габбарон. На 26-й минуте полузащитник Марко Пароло упрочил преимущество хозяев в счёте. Во втором тайме, на 58-й минуте, главный арбитр встречи Лоренцо Маджони назначил пенальти в ворота «Кремонезе», который успешно реализовал нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. На 89-й минуте четвёртый гол забил защитник римлян Баштуш.
Таким образом, «Лацио» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Кремонезе» завершил выступление в турнире. Соперником римской команды в четвертьфинале Кубка Италии станет «Наполи», ранее обыгравший «Перуджу» (2:0).
- 14 января 2020
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