Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Монако» — «ПСЖ». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В. Березуцкий: Головину поначалу только и делали, что пихали

В. Березуцкий: Головину поначалу только и делали, что пихали
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он вместе с партнёрами по команде воспитывал экс-хавбека «армейцев» Александра Головина, который затем перешёл в «Монако».

«В ЦСКА в последние годы мы с братом, Серёжей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодёжь. Нас в клубе даже специально просили об этом.

Головину поначалу только и делали, что пихали. Кстати, он как раз один из тех немногих молодых футболистов, который легко и быстро понял, что надо прислушиваться. Саша быстро улавливал советы и воспроизводил всё на тренировках и на футбольном поле. А сегодня — сами видите — он играет в матче с «ПСЖ». Здорово, что у нас есть футболист, за которым мы можем наблюдать в топ-чемпионате. А вообще, в ЦСКА всегда был быстрый и серьёзный отбор. За три месяца обычно становилось понятно, соответствуешь ты или нет. Если человек за это время не выдерживает критику и быстро не прибавляет, для ЦСКА это долго. Головин привык, поэтому он и задержался в команде, в отличие от многих других», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020