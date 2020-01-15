В. Березуцкий: Головину поначалу только и делали, что пихали

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий сообщил, что он вместе с партнёрами по команде воспитывал экс-хавбека «армейцев» Александра Головина, который затем перешёл в «Монако».

«В ЦСКА в последние годы мы с братом, Серёжей Игнашевичем и Игорем Акинфеевым по-своему управляли коллективом, воспитывали молодёжь. Нас в клубе даже специально просили об этом.



Головину поначалу только и делали, что пихали. Кстати, он как раз один из тех немногих молодых футболистов, который легко и быстро понял, что надо прислушиваться. Саша быстро улавливал советы и воспроизводил всё на тренировках и на футбольном поле. А сегодня — сами видите — он играет в матче с «ПСЖ». Здорово, что у нас есть футболист, за которым мы можем наблюдать в топ-чемпионате. А вообще, в ЦСКА всегда был быстрый и серьёзный отбор. За три месяца обычно становилось понятно, соответствуешь ты или нет. Если человек за это время не выдерживает критику и быстро не прибавляет, для ЦСКА это долго. Головин привык, поэтому он и задержался в команде, в отличие от многих других», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.