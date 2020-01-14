Хавбек «Ахмата» Д. Шиманьски перешёл в АЕК
Грозненский «Ахмат» объявил о переходе польского полузащитника Дамиана Шиманьски в афинский АЕК на правах аренды.
«Полузащитник ФК «Ахмат» Дамиан Шиманьски перешёл на правах аренды в греческий клуб АЕК. Срок соглашения — до конца сезона-2019/2020. Желаем удачи Дамиану!» — сообщает официальный «твиттер» греческого клуба.
Шиманьски перешёл в «Ахмат» в январе 2019 года из плоцкой «Вислы». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В нынешнем сезоне 24-летний хавбек принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
Напомним, главным тренером АЕКа является бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера.
АЕК потерпел первое поражение под руководством Карреры
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