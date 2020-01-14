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Президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»

Президента РПЛ Прядкина допросили по делу о матче «Чайка» — «Черноморец»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин был вызван на допрос в следственный департамент МВД России по делу о договорном матче, сообщает телеграм-канал «112».

По информации источника, дело касается ситуации со скандалом вокруг матча 27-го тура ПФЛ «Чайка» — «Черноморец» (3:1). Напомним, ранее генеральный директор «Урожая» Дмитрий Градиленко, а также футбольный агент Джамал Акаев выразили сомнения в спортивном характере игры. Позже Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение отстранить от футбольной деятельности Градиленко, а также главного тренера «Черноморца» Хазрета Дышекова и троих игроков «Черноморца» — Ивана Юдина, Анатолия Пуляева и Станислава Резникова.

Источник: экс-игроков и тренера «Черноморца» повезли к следователю
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