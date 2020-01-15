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В. Березуцкий: со стороны «Спартака» ненормально предлагать мне контракт

В. Березуцкий: со стороны «Спартака» ненормально предлагать мне контракт
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий рассказал, что он никогда не пойдёт работать в «Спартак».

«Во-первых, они мне и не предложат. Это ненормально. И, конечно, я не пойду. Человек, который так долго играл в ЦСКА, не должен переходить к основному сопернику. Да, тренерская работа другая. Но я не пойду.

Онопко не согласится с таким правилом? А сколько Виктор Савельевич Онопко играл в «Спартаке»? Четыре сезона? Ну это же не 15 лет. И опять же, я не говорю о том, правильно это или нет. Это моё мнение. А каждый делает то, что хочет.

Пока в моей карьере точно будет пауза. Надо поучиться и посмотреть, что будет. А дальше — может, это будет вторая лига, может, первая. Я ещё не задумывался на эту тему», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Денис Целых.

Большое интервью с В.Березуцким. О работе со Слуцким, честных голландцах и защите Устинова
Как всегда – откровенно и местами с фирменным юмором.
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