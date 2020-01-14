«Ювентус» интересуется Нойером
«Ювентус» заинтересовался голкипером «Баварии» Мануэлем Нойером, утверждает France Football.
По данным источника, итальянский клуб может воспользоваться конфликтом Нойера с руководством «Баварии». Ранее сообщалось, что голкипер недоволен предстоящим переходом в мюнхенский клуб вратаря «Шальке-04» Александра Нюбеля.
Нойер перешёл в «Баварию» летом 2011 года из «Шальке-04». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне 33-летний голкипер принял участие в 17 матчах чемпионата Германии (во всех — в основном составе), в которых пропустил 22 гола. Контракт вратаря с мюнхенским клубом действует до лета 2021 года.
Напомним, в данный момент основным вратарём «Ювентуса» является Войцех Щесны, а его дублером — Джанлуиджи Буффон.
Нойер: переход Нюбеля не имеет отношения к продлению моего контракта с «Баварией»
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