Паредес и Кавани не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Монако»

«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил заявку на матч 15-го тура французской Лиги 1 с «Монако». Встреча состоится завтра, 15 января, на стадионе «Луи II» в Монако. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.



В заявку парижан на матч с «Монако» не попали Леандро Паредес и Эдинсон Кавани. Паредес почувствовал боль в правой лодыжке после тренировки и будет восстанавливаться несколько дней. Кавани испытал дискомфорт в паху во время последней тренировки команды.



Заявка «ПСЖ»: Марцин Булка, Серхио Рико, Кейлор Навас, Митчел Баккер, Колин Дагба, Абду Диалло, Тило Керер, Преснел Кимпембе, Тьяго Силва, Ньянзу Танги Куасси, Лейвин Курзава, Идрисса Гана Гейе, Андер Эррера, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Пабло Сарабия, Марко Верратти, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе, Неймар.