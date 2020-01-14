Компания Усманова заплатила € 35 млн за права на название нового стадиона «Эвертона»

Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела за € 35 млн права на название нового стадиона «Эвертона», сообщает официальный сайт английского клуба.

Ожидается, что новая арена ливерпульского клуба будет построена в 2023 году. Усманов является бизнес-партнёром мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.

Напомним, Усманов более 10 лет владел акциями лондонского «Арсенала», но в 2018 году продал свою долю основному акционеру «канониров» Стэну Кронке.

«Эвертон», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч «ириски» проведут 18 января на выезде с «Вест Хэм Юнайтед».

Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020