Компания Усманова заплатила € 35 млн за права на название нового стадиона «Эвертона»
Компания USM, главным акционером которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, приобрела за € 35 млн права на название нового стадиона «Эвертона», сообщает официальный сайт английского клуба.
Ожидается, что новая арена ливерпульского клуба будет построена в 2023 году. Усманов является бизнес-партнёром мажоритарного акционера «Эвертона» Фархада Мошири.
Напомним, Усманов более 10 лет владел акциями лондонского «Арсенала», но в 2018 году продал свою долю основному акционеру «канониров» Стэну Кронке.
«Эвертон», набрав 28 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч «ириски» проведут 18 января на выезде с «Вест Хэм Юнайтед».
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
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