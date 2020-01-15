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Озил: Артета — правильный человек для «Арсенала»

Озил: Артета — правильный человек для «Арсенала»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился мнением о главном тренере лондонской команды Микеле Артете.

«Он может показать нам всё, чему научился за свою долгую карьеру. Он точно знает, что нам нужно делать. Он знает, что сказать нам, как дать нам позитивный настрой и как сделать нас успешными. Я вижу, что Артета действительно голоден до побед, и в то же время он очень приземлённый. Это отличное качество.

Мы возвращаемся к традициями «Арсенала». Борьба и владение мячом, постоянный контроль игры. Это то, над чем он работает с нами. Вы можете видеть это – каждый улыбается, смеется, наслаждается своим временем в клубе, что делает нас успешными прямо сейчас. Думаю, Артета — правильный человек для «Арсенала», — приводит слова Озила официальный сайт «Арсенала».

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