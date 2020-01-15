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«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ

«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео первого дня команды на учебно-тренировочном сборе в Объединённых Арабских Эмиратах. Команда провела три тренировки: одну в тренажёрном зале и две — на поле стадиона «Шейх Зайед».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

Сбор московского клуба в ОАЭ продлится до 24 января.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). В 20-м туре красно-белые на выезде встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 29 февраля на «Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина».

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