«Спартак» показал тренировку на сборе в ОАЭ

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео первого дня команды на учебно-тренировочном сборе в Объединённых Арабских Эмиратах. Команда провела три тренировки: одну в тренажёрном зале и две — на поле стадиона «Шейх Зайед».

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака».

Сбор московского клуба в ОАЭ продлится до 24 января.

«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером турнира является «Зенит» (45). В 20-м туре красно-белые на выезде встретятся с московским «Динамо». Матч состоится 29 февраля на «Центральном стадионе „Динамо“ им. Льва Яшина».

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Календарь матчей московского «Спартака» в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/2020