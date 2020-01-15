Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии
В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» принимал «Кальяри». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. На 22-й минуте полузащитник Борха Валеро упрочил преимущество хозяев в счёте. В начале второго тайма, на 49-й минуте, Лукаку оформил дубль. На 72-й минуте хавбек «Кальяри» Кристиан Олива забил единственный гол гостей. Через 8 минут защитник миланской команды Андреа Раноккия установил итоговый счёт встречи.
Таким образом, «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Кальяри» завершил выступление в турнире. Соперником «Интера» в четвертьфинале Кубка Италии станет победитель пары «Аталанта» — «Фиорентина».
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