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Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии

Дубль Лукаку помог «Интеру» разгромить «Кальяри» и выйти в 1/4 финала Кубка Италии
Футбол / Италия 0

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Интер» принимал «Кальяри». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Интера» Ромелу Лукаку. На 22-й минуте полузащитник Борха Валеро упрочил преимущество хозяев в счёте. В начале второго тайма, на 49-й минуте, Лукаку оформил дубль. На 72-й минуте хавбек «Кальяри» Кристиан Олива забил единственный гол гостей. Через 8 минут защитник миланской команды Андреа Раноккия установил итоговый счёт встречи.

Таким образом, «Интер» вышел в 1/4 финала Кубка Италии, а «Кальяри» завершил выступление в турнире. Соперником «Интера» в четвертьфинале Кубка Италии станет победитель пары «Аталанта» — «Фиорентина».

Кубок Италии. 1/8 финала
14 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 1
Кальяри
Кальяри
1:0 Лукаку – 1'   2:0 Валеро – 22'   3:0 Лукаку – 49'   3:1 Олива – 72'   4:1 Раноккия – 80'
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