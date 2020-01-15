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«Ньюкасл» разгромил «Рочдейл» в Кубке Англии

«Ньюкасл» разгромил «Рочдейл» в Кубке Англии
Футбол / Англия 0

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Рочдейл» со счётом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Спортс Директ Арена». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт. Ему ассистировали Ричард Уэст и Скотт Леджер.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Гол в свои ворота забил игрок гостей Эфан О'Коннел. Через три минуты преимущество «сорок» увеличил Мэттью Лонгстафф, которому ассистировал Мэтт Ричи. Вскоре счёт до крупного довёл Мигель Альмирон с передачи Карла Дарлоу. На 82-й минуте четвёртый гол забил Жоэнлинтон с паса Томаса Аллана. Гости сократили разрыв в счёте, отличился Джордан Уильямс.

Также завершились ещё несколько переигровок 1/32 финала Кубка Англии.

«Блэкпул» — «Рединг» — 0:2

«Ковентри Сити» — «Бристоль Роверс» — 3:0

«Шрусбери Таун» — «Бристоль Сити» — 1:0

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
14 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Блэкпул
Блэкпул
Окончен
0 : 2
Рединг
Рединг
0:1 Бое – 42'   0:2 Обита – 82'
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
14 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Окончен
3 : 0
Бристоль Роверс
Бристоль
1:0 Бьяму – 4'   2:0 Паск – 50'   3:0 Бьяму – 56'
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
14 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Шрусбери Таун
Шрусбери
Окончен
1 : 0
Бристоль Сити
Бристоль
1:0 Пьер – 89'
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
14 января 2020, вторник. 22:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 1
Рочдейл
Рочдейл
1:0 О'Коннел – 17' (автогол)   2:0 Лонгстафф – 20'   3:0 Альмирон – 26'   4:0 Жоэлинтон – 82'   4:1 Уильямс – 86'
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