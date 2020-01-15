«Ньюкасл» разгромил «Рочдейл» в Кубке Англии

В переигровке матча 1/32 финала Кубка Англии «Ньюкасл Юнайтед» разгромил «Рочдейл» со счётом 4:1 и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Спортс Директ Арена». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт. Ему ассистировали Ричард Уэст и Скотт Леджер.

Счёт был открыт на 17-й минуте. Гол в свои ворота забил игрок гостей Эфан О'Коннел. Через три минуты преимущество «сорок» увеличил Мэттью Лонгстафф, которому ассистировал Мэтт Ричи. Вскоре счёт до крупного довёл Мигель Альмирон с передачи Карла Дарлоу. На 82-й минуте четвёртый гол забил Жоэнлинтон с паса Томаса Аллана. Гости сократили разрыв в счёте, отличился Джордан Уильямс.

Также завершились ещё несколько переигровок 1/32 финала Кубка Англии.

«Блэкпул» — «Рединг» — 0:2

«Ковентри Сити» — «Бристоль Роверс» — 3:0

«Шрусбери Таун» — «Бристоль Сити» — 1:0